2019-02-20T13:22:56+03:00
Происшествия

В Пугачеве задержали юношу с «травкой»

Он собирал наркотик на пустыре
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 17-летнего жителя Краснопартизанского района Саратовской области в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Установлено, что 12 ноября 2018 года парень собирал наркотики растительного происхождения на одном из пустырей в Пугачевском районе. «Траву» он хранил при себе. Полиция поймала его в тот же день, остановив машину, в которой парень ехал со своими друзьями. Стражи порядка обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором лежали наркотики, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из пугачевского отдела полиции.

Еще до окончания следствия юноша признал свою вину. Ему назначили полтора года лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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