Саратовец не смог уехать из России из-за невыплаченного долга
Житель Октябрьского района Саратова не смог пересечь границу России из-за невыплаченного долга.
- Мужчина не отдал вовремя физическому лицу более 30 тыс. рублей. В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление, что должнику нельзя покидать страну. Нарушителю сообщили это лично, — сообщили «КП-Саратов» в областном УФССП.
Неплательщик подумал, что ограничения его не коснулись и решил уехать в Казахстан.
На границе мужчину развернули обратно. Тогда он осознал, что уехать из России можно будет только после оплаты долга.
Саратовец тут же связался с судебным приставом и отдал деньги, после чего ограничение на пересечение границы с него сняли.
ИСТОЧНИК KP.RU