2019-02-20T13:22:04+03:00
Происшествия

Саратовец не смог уехать из России из-за невыплаченного долга

Он отдал деньги после неудачной попытки покинуть страну
Дарья Вострикова
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Житель Октябрьского района Саратова не смог пересечь границу России из-за невыплаченного долга.

- Мужчина не отдал вовремя физическому лицу более 30 тыс. рублей. В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление, что должнику нельзя покидать страну. Нарушителю сообщили это лично, — сообщили «КП-Саратов» в областном УФССП.

Неплательщик подумал, что ограничения его не коснулись и решил уехать в Казахстан.

На границе мужчину развернули обратно. Тогда он осознал, что уехать из России можно будет только после оплаты долга.

Саратовец тут же связался с судебным приставом и отдал деньги, после чего ограничение на пересечение границы с него сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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