Саратовскую гармонь дарили Биллу Клинтону

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-20T12:46:18+03:00

Об этом сказал саратовский производитель

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Сегодня, 20 февраля, в министерстве внутренней политики и общественных отношений прошел брифинг на тему продвижения бренда «Саратовская гармоника».

- Саратовская гармошка — важная часть культуры. Целый комплекс мероприятий различного уровня помогает вернуть гармошку из забвения, — сказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

Об истории гармошки рассказал саратовский промышленный производитель Сергей Липатов. Он сам играет, ремонтирует, производит и продвигает в конкурсах. В разные времена этот инструмент называли гармония, гармоника, гармошка. Его дарили важным персонам. Сергей Липатов привел в пример президента Америки Билла Клинтона, а также испанскую оперную певицу Монсеррат Кабалье. Эти факты он почерпнул из книги Вардугина «И колокольчиков веселый перезвон».

- В книге Владимира Вардугина написано так: сотрудница фабрики сообщила, что губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков в свое время у нас брал инструмент для подарка Биллу Клинтону. Донес или не донес — неизвестно. Женщина рассказывает те данные, которые прошли у них по бухгалтерии, — рассказал Липатов.

Виктория Бородянская заметила, что это неподтвержденная информация. Есть только версия, что гармонику дарили Биллу Клинтону.

ИСТОЧНИК KP.RU