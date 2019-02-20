2019-02-20T12:39:54+03:00
Происшествия

Еще несколько районов Саратовской области могут остаться без общественного транспорта

Пассажирские перевозчики не хотят участвовать в конкурсах из-за низкой рентабельности
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В нескольких районах Саратовской области может повториться ситуация, как в Марксе, где объявили режим ЧС из-за проблем с пассажирскими перевозками.

- Там возникла сложная ситуация с обеспечением транспортной доступности населения, — отметили «КП-Саратов» в Минтрансе.

В ведомстве пояснили, что причин было несколько. Одна из основных — уменьшение пассажиропотока и малая наполняемость автобусов, поэтому перевозчики не спешат подавать заявки на конкурс.

Напомним, со вчерашнего дня, 19 февраля, в Марксовском районе объявлен режим ЧС, так как завершилось действие временного договора с перевозчиком и общественный транспорт по территории района ходить перестал. Сейчас работа возобновлена, но режим ЧС не снят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общественники Саратова положительно оценили работу Регоператора
Сотрудник вольского военного института пообещал за 724 тыс. рублей сделать чужую дочку курсантом
В Марксе экс-замруководителя следственного отдела попался на взятке от начальника тыла
В Саратове встали трамваи №№9 и 10
Панков: В послании президента Путина отражены важнейшие проблемы людей
В поселковой школе под Саратовом прокуратура нашла множество нарушений
Завтра Саратов ждет сильный ветер
В Энгельсе у женщины около отделения банка украли iPhone 7
В Саратове встали трамваи №9
В Саратовской области метель занесла дороги к 59 населенным пунктам
В Пугачеве задержали юношу с «травкой»
Саратовец не смог уехать из России из-за невыплаченного долга
Саратовскую гармонь дарили Биллу Клинтону
В Саратове горела АЗС после нерадивого водителя