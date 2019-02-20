Еще несколько районов Саратовской области могут остаться без общественного транспорта

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-20T12:39:54+03:00

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В нескольких районах Саратовской области может повториться ситуация, как в Марксе, где объявили режим ЧС из-за проблем с пассажирскими перевозками.

- Там возникла сложная ситуация с обеспечением транспортной доступности населения, — отметили «КП-Саратов» в Минтрансе.

В ведомстве пояснили, что причин было несколько. Одна из основных — уменьшение пассажиропотока и малая наполняемость автобусов, поэтому перевозчики не спешат подавать заявки на конкурс.

Напомним, со вчерашнего дня, 19 февраля, в Марксовском районе объявлен режим ЧС, так как завершилось действие временного договора с перевозчиком и общественный транспорт по территории района ходить перестал. Сейчас работа возобновлена, но режим ЧС не снят.

ИСТОЧНИК KP.RU