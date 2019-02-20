2019-02-20T12:31:09+03:00
Происшествия

В Саратове горела АЗС после нерадивого водителя

Автомобилист уехал, оторвав шланг
Ольга Муравлёва
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В Заводском районе Саратова сегодня днем, 20 февраля, горела заправка.

- На Орджоникидзе, 24 произошло воспламенение после того, как водитель одного из авто уехал, не вернул пистолет на место, тем самым оторвав шланг, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Свидетели говорят, что сотрудники моментально ликвидировали пламя с помощью огнетушителя. Помощь прибывших пожарных не понадобилась.

Во время ЧП никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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