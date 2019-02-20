В детском саду Балаковского района пенсионерка украла Samsung Galaxy S5
Она похитила гаджет из приемного помещения сада
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Вчера, 19 февраля, балаковская полиция раскрыла кражу смартфона Samsung Galaxy S5 у 45-летней женщины.
По ее словам, гаджет пропал из приемного помещения детского сада ранним утром 9 февраля, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Предполагаемого вора задержали. Им оказалась 58-летняя жительница села Кормежка.
Телефон у нее изъяли. На пенсионерку завели уголовное дело, решения которого она ждет под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU