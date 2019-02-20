В детском саду Балаковского района пенсионерка украла Samsung Galaxy S5

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-20T12:38:15+03:00

Она похитила гаджет из приемного помещения сада

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Вчера, 19 февраля, балаковская полиция раскрыла кражу смартфона Samsung Galaxy S5 у 45-летней женщины.

По ее словам, гаджет пропал из приемного помещения детского сада ранним утром 9 февраля, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Предполагаемого вора задержали. Им оказалась 58-летняя жительница села Кормежка.

Телефон у нее изъяли. На пенсионерку завели уголовное дело, решения которого она ждет под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU