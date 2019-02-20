В Марксе ввели режим ЧС

СЕГОДНЯ 12:20 2019-02-20T12:36:30+03:00

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С 19 февраля в Марксовском районе Саратовской области был введен режим ЧС.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, это связано с прекращением пассажирских перевозок. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации и начало действовать с восьми часов утра.

Там пояснили, что договор с временным перевозчиком был заключен 24 августа 2018 года. Так как открытый конкурс не проводился, то срок действия краткосрочного соглашения составляет не более 80 дней, то есть до 18 февраля.

За это время конкурс на пассажирские перевозки объявлялся трижды. Однако в первый раз его отменила прокуратура, во второй раз не нашлось желающих в нем поучаствовать. По третьему разу процедуры еще продолжаются.

- Учитывая количество обращений граждан по фактам нарушений условий их жизнедеятельности, связанных с неполадками в работе общественного транспорта и в целях предотвращения социальной напряженности в районе, было решено объявить режим ЧС, — заявили в администрации.

Сейчас власть направила перевозчикам предложения о заключении временных договоров. Было получено одно согласие. Общественный транспорт возобновил работу 20 февраля. Тем не менее режим ЧС в Марксовском районе пока сохраняется. Он продлится до проведения конкурса перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU