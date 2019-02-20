В Саратове в ДТП иномарок пострадали женщина и ребенок

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-20T12:07:11+03:00

Девочка сидела в машине без спецкресла

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На пересечении улиц Вешняя и Прудовая в Волжском районе Саратова столкнулись две иномарки.

- Предполагается, что Lifan Solano ехал из Юбилейного, остановился, чтобы повернуть к перинатальному центру, там в него врезался Nissan Almera, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

В Lifan пострадала 33-летняя женщина и пятилетняя девочка которая сидела в машине без спецкресла.

На место прибыли сотрудники облспаса, оказали первую помощь и передали людей бригаде Центра медкатастроф. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU