В Саратове в ДТП иномарок пострадали женщина и ребенок
На пересечении улиц Вешняя и Прудовая в Волжском районе Саратова столкнулись две иномарки.
- Предполагается, что Lifan Solano ехал из Юбилейного, остановился, чтобы повернуть к перинатальному центру, там в него врезался Nissan Almera, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
В Lifan пострадала 33-летняя женщина и пятилетняя девочка которая сидела в машине без спецкресла.
На место прибыли сотрудники облспаса, оказали первую помощь и передали людей бригаде Центра медкатастроф. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU