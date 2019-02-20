2019-02-20T12:19:23+03:00
Общество

Производитель саратовских гармошек купил инструмент, прошедший войну в Афганистане

Гармонь будет ждать своего прежнего владельца
Дарья Вострикова
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На брифинге на тему продвижения бренда саратовской гармоники сегодня, 20 февраля, промышленный производитель саратовской гармоники Сергей Липатов рассказал об изготовлении саратовских гармошек.

- Сейчас мы их делаем уже не так, как раньше. Теперь советуемся со старыми мастерами. Один из них Павел Тикучев. Саратовские гармошки побывали на выставке во Франкфурте, а к нам приезжали и снимали передачу «Играй гармонь», — рассказал он.

Сергей Липатов рассказал о мужчине, который пришел к нему починить гармонь, узнал цену и решил продать ее. Гостю нужны были деньги на операцию. Он воевал в Афганистане, и с ним всегда была эта гармошка, хоть товарищи и советовали бросить ее. И, по словам Липатова, гармошка поднимала военнослужащему настроение после боя. Поэтому инструмент он у него, конечно, приобрел, но пообещал пока не продавать, чтобы военный смог потом выкупить ее обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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