В Саратове грабитель ушел из ТЦ «Мой новый» с женской курткой
Мужчину задержала полиция
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Вчера, 19 февраля, полиция раскрыла грабеж из ТЦ «Мой новый», расположенного на Верхней улице, 17 Саратова.
- О происшествии стало известно 2 декабря 2018 года. В полицию обратился 31-летний мужчина и рассказал, что днем кто-то унес из магазина женскую куртку Hawks prairie jacket. Для этого грабитель повредил антикражный бейдж, — сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД.
Задержанным оказался 24-летний безработный парень. Он уже во всем признался.
На него завели уголовное дело, которое может закончиться первой судимостью.
Юноша находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU