В Саратове грабитель ушел из ТЦ «Мой новый» с женской курткой

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-20T12:16:11+03:00

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Вчера, 19 февраля, полиция раскрыла грабеж из ТЦ «Мой новый», расположенного на Верхней улице, 17 Саратова.

- О происшествии стало известно 2 декабря 2018 года. В полицию обратился 31-летний мужчина и рассказал, что днем кто-то унес из магазина женскую куртку Hawks prairie jacket. Для этого грабитель повредил антикражный бейдж, — сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Задержанным оказался 24-летний безработный парень. Он уже во всем признался.

На него завели уголовное дело, которое может закончиться первой судимостью.

Юноша находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU