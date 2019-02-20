2019-02-20T12:00:25+03:00
Происшествия

Предприятие из Энгельса ответит за неуплату 30 млн налогов

Они предоставляли декларации с заведомо ложными сведениями
Дарья Вострикова
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из энгельсских предприятий, которое подозревается в уклонении от уплаты налогов, совершенное в крупном размере. Для этого в декларации якобы писались заведомо ложные сведения.

По версии следствия, в 2014 году ООО приобрело в Энгельсе землю. Там планировалась капитальное строительство. Для подготовки к нему предприятие привлекло субподрядчиков. Налоги с суммы на приобретение участка и подготовительной работы полностью выплачены не были. Поэтому в декларации записали заведомо ложные сведения, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Всего за период с 2014 по 2016 годы организация уклонилась от уплаты свыше 30 млн рублей налогов.

Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным УФНС России по Саратовской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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