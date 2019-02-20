2019-02-20T11:57:57+03:00
Общество

Саратовская чиновница сыграла на гармошке ради продвижения бренда

Председатель комитета по туризму выступила перед журналистами [видео]
Дарья Вострикова
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Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская сыграла на саратовской гармонике. Чиновница сделала это на брифинге, который прошел в Саратове 20 февраля и был посвящен продвижению бренда гармошки.

Первоначально урок игры преподал производитель саратовской гармони Сергей Липатов.

Чиновница Бородянская последовала его примеру, она раздувала несколько секунд меха, после чего вернула инструмент производителю.

Саратовская чиновница сыграла на гармошке.Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU

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