Саратовская чиновница сыграла на гармошке ради продвижения бренда

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-20T11:57:57+03:00

Председатель комитета по туризму выступила перед журналистами [видео]

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Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская сыграла на саратовской гармонике. Чиновница сделала это на брифинге, который прошел в Саратове 20 февраля и был посвящен продвижению бренда гармошки.

Первоначально урок игры преподал производитель саратовской гармони Сергей Липатов.

Чиновница Бородянская последовала его примеру, она раздувала несколько секунд меха, после чего вернула инструмент производителю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/692961" frameborder="0"></iframe> Саратовская чиновница сыграла на гармошке.Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU