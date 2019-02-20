В Саратове на Буровой очередной коммунальный потоп

СЕГОДНЯ 11:03 2019-02-20T11:03:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове сегодня, 20 февраля, произошел очередной коммунальный потоп.

- Залило всю проезжую часть возле дома №11 на Буровой, — сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам горожан, машины с трудом проезжают по дороге.

В ООО «КВС» «КП-Саратов» ответили, что заявок от населения поводу этой аварии нет. Однако специалистам все равно передадут информацию для выяснения.

В комментариях к записи в соцсетях горожане пишут, что течь началась еще вчера с местной заправки.

Напомним, совсем недавно, 12 февраля, поселок Елшанка уже заливало из-за прорванного трубопровода.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/692960" frameborder="0"></iframe> Потоп на Буровой в Саратове 20 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU