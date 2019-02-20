2019-02-20T11:03:16+03:00
Происшествия

В Саратове на Буровой очередной коммунальный потоп

Залило проезжую часть у дома №11 [видео]
Ольга Муравлёва
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В Саратове сегодня, 20 февраля, произошел очередной коммунальный потоп.

- Залило всю проезжую часть возле дома №11 на Буровой, — сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам горожан, машины с трудом проезжают по дороге.

В ООО «КВС» «КП-Саратов» ответили, что заявок от населения поводу этой аварии нет. Однако специалистам все равно передадут информацию для выяснения.

В комментариях к записи в соцсетях горожане пишут, что течь началась еще вчера с местной заправки.

Напомним, совсем недавно, 12 февраля, поселок Елшанка уже заливало из-за прорванного трубопровода.

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Потоп на Буровой в Саратове 20 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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