В Саратове на Буровой очередной коммунальный потоп
В Саратове сегодня, 20 февраля, произошел очередной коммунальный потоп.
- Залило всю проезжую часть возле дома №11 на Буровой, — сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам горожан, машины с трудом проезжают по дороге.
В ООО «КВС» «КП-Саратов» ответили, что заявок от населения поводу этой аварии нет. Однако специалистам все равно передадут информацию для выяснения.
В комментариях к записи в соцсетях горожане пишут, что течь началась еще вчера с местной заправки.
Напомним, совсем недавно, 12 февраля, поселок Елшанка уже заливало из-за прорванного трубопровода.
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Потоп на Буровой в Саратове 20 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU