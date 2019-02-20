2019-02-20T11:46:10+03:00
Общество

В Саратове вынесен приговор экс-прокурору, совершившему ДТП с пострадавшим

Виталий Медников не отправится за решетку
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Волжском районном суде вынесен приговор по громкому ДТП в Затоне. Обвиняемый — экс-прокурор Виталий Медников, возглавлявший отдел по надзору за законностью правовых актов в соцсфере, признан виновным, но избежал тюремного заключения.

Судья назначил Медникову один год ограничения свободы и лишил его водительских прав на два года. По мнению суда, не было представлено доказательств опьянения прокурора в тот момент, когда он был за рулем.

Обвинение настаивало на двух годах реального заключения в колонии.

Напомним, в Затоне ночью 18 августа 2018 года мотоциклист Алеша Саргсян врезался во внедорожник «Audi Q3» Медникова — автомобиль резко повернул через двойную сплошную, нарушив ПДД. Мотоциклист некоторое время был в коме, после адвокат экс-прокурора заявил о примирении сторон. Обвиняемый через некоторое время после инцидента был уволен из прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Общественники Саратова положительно оценили работу Регоператора
Сотрудник вольского военного института пообещал за 724 тыс. рублей сделать чужую дочку курсантом
В Марксе экс-замруководителя следственного отдела попался на взятке от начальника тыла
В Саратове встали трамваи №№9 и 10
Панков: В послании президента Путина отражены важнейшие проблемы людей
В поселковой школе под Саратовом прокуратура нашла множество нарушений
Завтра Саратов ждет сильный ветер
В Энгельсе у женщины около отделения банка украли iPhone 7
В Саратове встали трамваи №9
В Саратовской области метель занесла дороги к 59 населенным пунктам
В Пугачеве задержали юношу с «травкой»
Саратовец не смог уехать из России из-за невыплаченного долга
Саратовскую гармонь дарили Биллу Клинтону
Еще несколько районов Саратовской области могут остаться без общественного транспорта
В Саратове горела АЗС после нерадивого водителя