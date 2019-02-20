В Саратове вынесен приговор экс-прокурору, совершившему ДТП с пострадавшим
В Волжском районном суде вынесен приговор по громкому ДТП в Затоне. Обвиняемый — экс-прокурор Виталий Медников, возглавлявший отдел по надзору за законностью правовых актов в соцсфере, признан виновным, но избежал тюремного заключения.
Судья назначил Медникову один год ограничения свободы и лишил его водительских прав на два года. По мнению суда, не было представлено доказательств опьянения прокурора в тот момент, когда он был за рулем.
Обвинение настаивало на двух годах реального заключения в колонии.
Напомним, в Затоне ночью 18 августа 2018 года мотоциклист Алеша Саргсян врезался во внедорожник «Audi Q3» Медникова — автомобиль резко повернул через двойную сплошную, нарушив ПДД. Мотоциклист некоторое время был в коме, после адвокат экс-прокурора заявил о примирении сторон. Обвиняемый через некоторое время после инцидента был уволен из прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU