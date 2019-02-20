Определены адреса участков для голосования по выборам территории для благоустройства в Саратове
Голосование в Саратове за благоустройство общественных территорий пройдет в среду, 27 февраля. Мэрия предлагает горожанам самим выбрать место в городе, которое будет облагорожено в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» уже в 2019 году.
В каждом районе по нескольким адресам будут принимать мнения жителей, сбор голосов пройдет с 08:00 до 20:00.
Голосовать нужно с паспортом, отметить можно не одну, а несколько общественных территорий.
На голосование жителям будет предложено 14 дизайн-проектов территорий. В жизнь воплотят тот, который наберет наибольшее количество голосов.
Напомним, в аналогичном голосовании в прошлом году, по данным мэрии, приняли участие 37,2% жителей Саратова старше 14 лет — 260 844 человека. По данным городских чиновников, более половины из них — 135,9 тыс. человек — проголосовали за бульвар по улице Рахова.
Список адресов для голосования 27 февраля:
Волжский район
- Подростковый клуб «Юбилейный» МУДО «Дом детского творчества», ул. Саловская, д. № 6.
- МУК «Клуб «Парус», ул. Молодежная, д. № 31.
- Подростковый клуб «Дружба» МУДО «Дом детского творчества», ул. Соколовая, д. № 18/40.
- Библиотека № 1 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Набережная Космонавтов, д. № 5.
- Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов», Соборная пл., д. № 3.
- МУДО «Дом детского творчества», ул. Московская, д. № 64/32.
- Подростковый клуб «Надежда» МУДО «Дом детского творчества», ул. им. Рамаева, д. № 20.
- Библиотека № 14 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Соколовогорская, д. № 2.
Заводской район
- МУК «Городской дом культуры национального творчества», пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 1.
- МУК «Клуб «Заводской», Ново-Астраханское ш., д. № 56.
- МУК «Дом культуры Химиков», ул. им. Азина В.М., д. № 34.
- МУК «Клуб «Увек», ул. Увекская, д. № 108.
- МБУДО «Детская школа искусств № 8», ул. Огородная, д. № 186.
- МБУДО «Детская школа искусств № 2», ул. Минская, д. № 1.
- Библиотека № 22 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Тульская, д. 17.
- Библиотека № 5 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Заводская, д. № 14.
- Библиотека № 31 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», Ново-Астраханское ш., д. № 47
- МУДО «Центр дополнительного образования» (4 корп.), ул. им. Расковой М.М., д. № 9.
- МАУ «Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений», ФОК «Заводской», ул. Парковая, д. № 51.
- МАУ «Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений», СК «Строитель», ул. им. Азина В.М., д. № 14А.
- МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Заводского района г. Саратова», Кавказский пр., д. № 9А
Кировский район
- Библиотека № 8 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Волгоградская, д. № 2.
- Библиотека № 3 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Аткарская, д. № 37.
- МКУДО «Центр технического творчества детей и молодежи», ул. Рябиновская, д. № 8.
- Библиотека № 24 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. 2-й Магнитный пр., д. № 42.
- Клуб внешкольной работы «Островок» МАУДО «Центр детского творчества» Кировского района г. Саратова, ул. Техническая, д. № 14.
- МАУДО «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова, ул. Большая Горная, д. № 277/279.
- МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. им. Зарубина В.С., д. № 158/162.
- Детская библиотека № 32 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Танкистов, д. № 68.
- Подростковый клуб «Дружба» МАУДО «Центр детского творчества» Кировского района г. Саратова, ул. Танкистов, д. № 103.
- Фитнес-клуб «Солнечный фитнес» (ИП Лекомцева Е.А.), ул. им. Мысникова Ю.А., д. № 2
- МБУДО «Детская школа искусств № 10», ул. им. Горького А.М., д. № 91.
Ленинский район
- Межрегиональный юридический институт ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», Молодежный пр., д. № 4А.
- ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж», просп. Строителей, д. № 25.
- ФГБУ Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория, ул. им. Блинова Ф.А., д. № 13.
- Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов», ул. Международная, д. № 1.
- Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, ул. Международная, д. № 24.
- МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Ленинского района города Саратова», пл. им. Ленина В.И, д. № 3.
- ГАУК СО «Дворец культуры «Россия», пл. им. Ленина В.И.
- ТРЦ ТАУ Галерея, просп. им. 50 лет Октября, д. № 89В.
- Деловой центр «Международный», просп. им. 50 лет Октября, д. № 107А.
- Библиотека №10 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Международная, д. № 2.
- ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 17», ул. им. Академика О.К. Антонова д. № 5.
- ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №19» (детское отделение), ул. им. Мамонтовой В.Н., д. № 1.
- МАУ «Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений», ФОК «Солнечный»», ул. им. Чехова А.П., д. № 9.
- ДК «Тантал», просп. им. 50 лет Октября, д. № 110А.
- Сектор субсидий по Ленинскому району управления по труду и социальному развитию муниципального образования «Город Саратов», просп. Строителей, д. № 18.
Октябрьский район
- МОУ «СОШ № 97», физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. им. Клочкова В.Г., д. № 77.
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», ул. Политехническая, д. № 77.
- Библиотека № 9 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Аткарская, д. № 12/14.
- Дворец спорта «Манеж» МУП «ФСК», ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 63, к. 2.
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», ул. Советская, д. № 60.
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 140.
- Центральная городская библиотека для детей и юношества МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. им. Чапаева В.И., д. № 6.
- Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов», ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 4.
Фрунзенский район
- МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова», Театральная пл., д. № 13.
- СК «Юность» МАОУ «ДФОСС», ул. Рабочая, д. № 106А.
- Колледж радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова СГУ, ул. Астраханская, д. № 77.
- МУДО «Детско-юношеский центр Фрунзенского района г. Саратова», ул. Шелковичная, д. № 178.
- Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. 13/15.
ИСТОЧНИК KP.RU