Определены адреса участков для голосования по выборам территории для благоустройства в Саратове

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-20T11:05:12+03:00

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Голосование в Саратове за благоустройство общественных территорий пройдет в среду, 27 февраля. Мэрия предлагает горожанам самим выбрать место в городе, которое будет облагорожено в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» уже в 2019 году.

В каждом районе по нескольким адресам будут принимать мнения жителей, сбор голосов пройдет с 08:00 до 20:00.

Голосовать нужно с паспортом, отметить можно не одну, а несколько общественных территорий.

На голосование жителям будет предложено 14 дизайн-проектов территорий. В жизнь воплотят тот, который наберет наибольшее количество голосов.

Напомним, в аналогичном голосовании в прошлом году, по данным мэрии, приняли участие 37,2% жителей Саратова старше 14 лет — 260 844 человека. По данным городских чиновников, более половины из них — 135,9 тыс. человек — проголосовали за бульвар по улице Рахова.

Список адресов для голосования 27 февраля:

Волжский район

- Подростковый клуб «Юбилейный» МУДО «Дом детского творчества», ул. Саловская, д. № 6.

- МУК «Клуб «Парус», ул. Молодежная, д. № 31.

- Подростковый клуб «Дружба» МУДО «Дом детского творчества», ул. Соколовая, д. № 18/40.

- Библиотека № 1 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Набережная Космонавтов, д. № 5.

- Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов», Соборная пл., д. № 3.

- МУДО «Дом детского творчества», ул. Московская, д. № 64/32.

- Подростковый клуб «Надежда» МУДО «Дом детского творчества», ул. им. Рамаева, д. № 20.

- Библиотека № 14 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Соколовогорская, д. № 2.

Заводской район

- МУК «Городской дом культуры национального творчества», пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 1.

- МУК «Клуб «Заводской», Ново-Астраханское ш., д. № 56.

- МУК «Дом культуры Химиков», ул. им. Азина В.М., д. № 34.

- МУК «Клуб «Увек», ул. Увекская, д. № 108.

- МБУДО «Детская школа искусств № 8», ул. Огородная, д. № 186.

- МБУДО «Детская школа искусств № 2», ул. Минская, д. № 1.

- Библиотека № 22 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Тульская, д. 17.

- Библиотека № 5 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Заводская, д. № 14.

- Библиотека № 31 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», Ново-Астраханское ш., д. № 47

- МУДО «Центр дополнительного образования» (4 корп.), ул. им. Расковой М.М., д. № 9.

- МАУ «Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений», ФОК «Заводской», ул. Парковая, д. № 51.

- МАУ «Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений», СК «Строитель», ул. им. Азина В.М., д. № 14А.

- МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Заводского района г. Саратова», Кавказский пр., д. № 9А

Кировский район

- Библиотека № 8 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Волгоградская, д. № 2.

- Библиотека № 3 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Аткарская, д. № 37.

- МКУДО «Центр технического творчества детей и молодежи», ул. Рябиновская, д. № 8.

- Библиотека № 24 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. 2-й Магнитный пр., д. № 42.

- Клуб внешкольной работы «Островок» МАУДО «Центр детского творчества» Кировского района г. Саратова, ул. Техническая, д. № 14.

- МАУДО «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова, ул. Большая Горная, д. № 277/279.

- МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. им. Зарубина В.С., д. № 158/162.

- Детская библиотека № 32 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Танкистов, д. № 68.

- Подростковый клуб «Дружба» МАУДО «Центр детского творчества» Кировского района г. Саратова, ул. Танкистов, д. № 103.

- Фитнес-клуб «Солнечный фитнес» (ИП Лекомцева Е.А.), ул. им. Мысникова Ю.А., д. № 2

- МБУДО «Детская школа искусств № 10», ул. им. Горького А.М., д. № 91.

Ленинский район

- Межрегиональный юридический институт ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», Молодежный пр., д. № 4А.

- ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж», просп. Строителей, д. № 25.

- ФГБУ Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория, ул. им. Блинова Ф.А., д. № 13.

- Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов», ул. Международная, д. № 1.

- Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, ул. Международная, д. № 24.

- МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Ленинского района города Саратова», пл. им. Ленина В.И, д. № 3.

- ГАУК СО «Дворец культуры «Россия», пл. им. Ленина В.И.

- ТРЦ ТАУ Галерея, просп. им. 50 лет Октября, д. № 89В.

- Деловой центр «Международный», просп. им. 50 лет Октября, д. № 107А.

- Библиотека №10 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Международная, д. № 2.

- ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 17», ул. им. Академика О.К. Антонова д. № 5.

- ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №19» (детское отделение), ул. им. Мамонтовой В.Н., д. № 1.

- МАУ «Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений», ФОК «Солнечный»», ул. им. Чехова А.П., д. № 9.

- ДК «Тантал», просп. им. 50 лет Октября, д. № 110А.

- Сектор субсидий по Ленинскому району управления по труду и социальному развитию муниципального образования «Город Саратов», просп. Строителей, д. № 18.

Октябрьский район

- МОУ «СОШ № 97», физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. им. Клочкова В.Г., д. № 77.

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», ул. Политехническая, д. № 77.

- Библиотека № 9 МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. Аткарская, д. № 12/14.

- Дворец спорта «Манеж» МУП «ФСК», ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 63, к. 2.

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», ул. Советская, д. № 60.

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 140.

- Центральная городская библиотека для детей и юношества МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова», ул. им. Чапаева В.И., д. № 6.

- Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов», ул. им. Шевченко Т.Г., д. № 4.

Фрунзенский район

- МАУДО «ДТДиМ им. О.П. Табакова», Театральная пл., д. № 13.

- СК «Юность» МАОУ «ДФОСС», ул. Рабочая, д. № 106А.

- Колледж радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова СГУ, ул. Астраханская, д. № 77.

- МУДО «Детско-юношеский центр Фрунзенского района г. Саратова», ул. Шелковичная, д. № 178.

- Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов», ул. им. Дзержинского Ф.Э., д. 13/15.

ИСТОЧНИК KP.RU