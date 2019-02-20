2019-02-20T10:36:43+03:00
Происшествия

Жители Саратовской области продолжают отдавать деньги телефонным мошенникам

Потерпевшие перечисляют крупные суммы после звонков «работников банка»
Екатерина Семенова
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В Саратовской области вновь активизировались телефонные мошенники.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, сразу несколько жителей области стали жертвами злоумышленников.

В Вольском и Питерском районах жителям поступили звонки от «работников банка». Граждан попросили продиктовать данные карт. После этого со счетов были списаны средства — 38,5 и 14,6 тыс. рублей.

Несколько граждан попались на уловки мошенников при покупке товаров через интернет. Например, в селе Балтай мужчина намеревался дистанционно купить запчасти для комбайна. Он перевел продавцу 12 тыс. рублей, но товар не получил, а злоумышленник перестал выходить на связь.

Балаковец перевел мошенникам 3 тыс. рублей при покупке сварочного аппарата. В Ртищеве женщина отдала 46,5 тыс. рублей за стройматериалы. В селе Ахмат жительница нашла объявление о пошиве одежды на заказ. Она заплатила швее 3,65 тыс. рублей, но не получила ничего.

Полиция предупреждает, что делать предоплату рискованно. Главное, ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам информацию с обратной стороны банковской карты и коды, которые приходят в смс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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