2019-02-20T10:18:16+03:00
Общество

В Саратове за сутки 27 бригад альпинистов очистили 42 крыши

Госжилинспекция рассказала, кто должен очистить балконы многоквартирных домов от снега и наледи
Ольга Муравлёва
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В Саратове за вчерашние сутки, 19 февраля, 27 бригад альпинистов и 1,5 тыс. дворников очистили 419 придомовых территорий и 42 крыши многоквартирных домов. Работали в том числе 30 единиц техники.

- За этот период осмотрели 172 придомовых территории. Работу с управляющими организациями ведет Государственная жилищная инспекция и комитет ЖКХ администрации Саратова по поручению губернатора области, — сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ.

Там же рассказали, кто несет ответственность за чистку снега и наледи с козырьков балконов.

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме предусматривают безопасность жизни и здоровья граждан, а это задача управляющих компаний.

Если человек самовольно установил козырек на балкон, то он не входит в состав общего имущества. Очищать конструкцию должен владелец, если снег упадет, то ответственность также несет собственность квартиры.

Однако если хозяин жилья узаконит такой козырек в органах местного самоуправления, то тот может перейти в состав имущества, за которое отвечает УК.

Напомним, совсем недавно, 14 февраля, в Энгельсе сосулька с балкона убила 77-летнего пенсионера. Также наледь и снег разбивают припаркованные машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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