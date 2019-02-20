2019-02-20T10:25:25+03:00
Общество

Оптическая сеть «Ростелекома» за год выросла на 2,3 тыс. км

К услугам связи были подключены около 700 объектов
Екатерина Семенова
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За год оптическая сеть «Ростелекома» в Саратовской области увеличилась на 2300 километров.

В прошлом году «Ростелеком» построил в Саратовской области 2,3 тыс. км оптики и подключил к услугам связи порядка 700 социальных, коммерческих и государственных объектов. Наибольший объем работ пришелся на Саратов, Энгельсский, Балаковский и Ртищевский районы.

- Расширение сетевой инфраструктуры — это основа для развития в регионе цифровой экономики. Мы активно прокладываем новые оптические линии и модернизируем существующие объекты связи на территории региона. Сегодня предприятия и учреждения не только районных центров, но и удаленных сел могут использовать цифровые сервисы для перехода на качественно новый уровень работы с потребителями, — отметил директор саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Моисеев.

Доступ в интернет получили 79 сельских больниц и амбулаторий, 40 школ и детских садов, районные администрации, подразделения Управления ЗАГС, налоговой и миграционной служб. Оператор построил оптику и предоставил услуги связи новой солнечной электростанции в Новоузенске, историческому парку «Россия — моя история» в Саратове, торгового-развлекательному центру «Облака» в Энгельсе.

В декабре 2018 года компания запустила в опытную эксплуатацию телекоммуникационную инфраструктуру для региональной «Системы-112». Защищенные каналы передачи данных «Ростелекома» объединили основной и резервный Центры обработки вызовов (ЦОВ) в областном центре, дежурно-диспетчерские и оперативные службы муниципалитетов.

За эффективную работу в 2018 году коллектив саратовского филиала «Ростелекома» награжден Благодарственным письмом губернатора Валерия Радаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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