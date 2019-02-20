Под Саратовом полиция изъяла у похитителя пива пустые бутылки

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-20T09:48:04+03:00

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19 февраля в полицию Марксовского района Саратовской области обратилась продавец магазина села Каменка.

- Около 13:30 в помещение зашел 39-летний местный житель, ранее судимый, который открыто похитил две бутылки пива «Арсенальное» по полтора литра, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Полицейские задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения. У него были изъяты две пустые пивные бутылки.

ИСТОЧНИК KP.RU