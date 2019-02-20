2019-02-20T09:17:26+03:00
Происшествия

В Саратове из-за ДТП с трактором останавливались троллейбусы

Затруднение решили за 14 минут
Ольга Муравлёва
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В Саратове сегодня, 20 февраля, троллейбусы №5 не ходили из-за ДТП с участием трактора и легковушки на пересечении 2-й Прокатной и Ломоносова. Затруднение возникло с 7:41 до 7:55. Также из-за пробок на Тархова увеличивался интервал троллейбуса №10 — с 8:26 до 8:44.

- В шесть утра останавливался вагон трамвая №11 на 1-й Садовой из-за неисправности, через полчаса ход восстановился. В 6:17 с путей сошел трамвай №7, его вернули на место за восемь минут, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии. — Сейчас, по данным МУПП «СГЭТ», весь электротранспорт ходит

Сегодня в рейсы вышли около 900 автобусов. МБУ «Дорстрой» сегодня будет очищать улицы Окольная и Раздольная, чтобы маршрут №4 смог проехать до конечной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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