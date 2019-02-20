В Красноармейском районе женщина лишилась из-за мужа трех пальцев

СЕГОДНЯ 09:14 2019-02-20T09:24:04+03:00

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В районную больницу с огнестрельным ранением поступила 32-летняя жительница станции Карамыш Красноармейского района Саратовской области.

Женщине диагностировали травматическую ампутацию третьего, четвертого и пятого пальцев кисти левой руки. Выяснилось, что в 17:00 20 января ее 37-летний муж по неосторожности выстрелил в нее из охотничьего одноствольного гладкоствольного ружья 12 калибра МЦ 21-12, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Мужчина объяснил, что нашел его шесть-семь лет назад в окрестностях и хранил у себя дома.

У него изъяли оружие, разбитый мобильный телефон, стреляную гильзу 12 калибра, дробины.

Назначены баллистическая, химическая, биологическая экспертизы.

На него завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за незаконное изготовление оружия.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU