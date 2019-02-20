2019-02-20T09:05:31+03:00
Происшествия

Снежные пласты с крыши гостиницы «Спорт» в Саратове угрожают прохожим

Чистить ее начали после того, как лавина завалила постояльца
Екатерина Семенова
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Снег с крыши гостиницы "Спорт" грозит рухнуть в любой моментСнег с крыши гостиницы "Спорт" грозит рухнуть в любой момент
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Крышу и прилегающую территорию гостиницы «Спорт» в Саратове начали активно чистить.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, это увеличило опасность для горожан, которые могут попасть под снежный пласт.

По словам жителя, снега на крыше очень много, пласт сполз за край кровли и грозит рухнуть в любой момент.

В настоящее время трактор начал откапывать двери в технические помещения рядом с гостиницей.

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Напомним, накануне появилось сообщение о том, что снежная глыба рухнула на постояльца гостиницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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