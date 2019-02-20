2019-02-20T09:02:51+03:00
Происшествия

В саратовском подъезде юноше разбили нос и отобрали телефон

Предполагаемые преступники задержаны
Дарья Вострикова
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Вчера, 19 февраля, в травмпункт Кировского района Саратова обратился 23-летний житель Петровска.

Юноше диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, закрытый перелом костей носа. По его словам, кто-то напал на него ночью 18 февраля между шестым и седьмым этажом подъезда на Большой Садовой улице, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

У парня отобрали Samsung Galaxy J2 Prime вместе с чехлом от телефона. В аксессуаре лежало еще 2 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении задержали 17-летнего лицеиста и 20-летнего рецидивиста. Последний из них уже отбывал срок за кражу. Юноши во всем признались.

На них завели уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас парни находятся под подпиской о невыезде.

Выяснилось, что они сдали телефон в комиссионный магазин за 2 тыс. рублей, а деньги потратили на себя.

Похищенное имущество у них изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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