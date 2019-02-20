В Энгельсе сбили двух женщин
Пострадали 43 и 78-летняя женщины
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В Энгельсе Саратовской области 19 февраля сбили двух женщин.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, в обоих случаях пострадавшие были травмированы отечественными автомобилями.
В 12:42 на улице Маяковского, 37 «Лада Гранта» задним ходом наехала на 78-летнюю женщину, стоявшую у края проезжей части. Пострадавшую госпитализировали.
В 15:45 на улице Трудовая автомобиль ВАЗ-2114 сбил 43-летнюю гражданку, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Ее также отвезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU