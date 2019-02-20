В Саратовской области неудачливого самоубийцу посадили на семь лет

СЕГОДНЯ 08:14 2019-02-20T08:32:30+03:00

Мужчина зарезал сожительницу за отказ уйти с ним из жизни

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Вынесен приговор жителю Духовницкого района Саратовской области, который убил сожительницу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 43-летний Сергей Волков зарезал женщину, которая отказалась вместе с ним совершить двойной суицид.

Трагедия разыгралась вечером 12 ноября. Мужчина вернулся домой пьяным, а его сожительница пожаловалась на боль в животе — у нее обострился панкреатит. Волков нашел «выход» из ситуации, предложив вместе уйти из жизни.

Для этого он растворил в бутылке с алкоголем все найденные в доме таблетки и выпил. Женщина, в свою очередь, отказалась и вышла из комнаты на кухню.

Волков разозлился, догнал сожительницу и ударил ее ножом в спину. Потом он вызвал фельдшера, но медик успел только констатировать смерть.

Как выяснилось позднее, таблетки не отразились на здоровье Волкова.

Суд признал его виновным и приговорил к семи годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU