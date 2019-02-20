В Озинском районе расчистили федеральную трассу

СЕГОДНЯ 07:13 2019-02-20T08:28:25+03:00

Вечером 19 февраля было открыто движение на федеральной трассе от Саратова до Озинок и далее — в Казахстан

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В МЧС подтвердили, что полностью восстановлено движение на трассе А-298 в Саратовской области.

- Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» информирует, что на участке с 298 по 325 км автомобильной дороги А-298 Р-228 — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном открыто движение для всех транспортных средств, — говорится в сообщении Росавтодора.

Ранее из-за метели трасса была перекрыта на территории Озинского района Саратовской области.

Глава Озинского района Валентина Галяшкина сообщила «КП-Саратов», что метель практически сразу сводит на нет все усилия по расчистке районных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU