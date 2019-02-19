Обвиняемого в мошенничестве с деньгами дольщиков Энгельса отпустили из-под ареста

СЕГОДНЯ 20:51 2019-02-19T20:51:26+03:00

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Саратовский областной суд освободил из-под стражи директора ООО «Новый дом» Максима Парамсона.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе облсуда, было отменено решение о продлении срока его ареста.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием средств обманутых дольщиков расследует полиция. Парамсон является главным обвиняемым. Следствие считает, что ООО «Новый дом» привлекало средства граждан для строительства жилого здания в Энгельсе, но то до сих пор не возведено.

Напомним, что дело было возбуждено в 2017 году. Парамсона задержали 9 августа 2018 года, а под стражу отправили 10 августа. Ранее срок ареста неоднократно продлевался и, согласно последнему решению судью Октябрьского районного суда, он должен был находиться за решеткой до 8 марта 2019 года.

Областной суд пришел к выводу, что Парамсон не может провести под арестом свыше шести месяцев, так как его обвиняют не в тяжком или особо тяжком преступлении. Также он не скрывался от органов следствия, следовательно, нет оснований для ареста.

19 февраля областной суд отменил решение Октябрьского районного суда. Парамсона освободили из-под стражи.

ИСТОЧНИК KP.RU