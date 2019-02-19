От лавины с крыши ЛДС «Кристалл» пострадал гость Саратова

СЕГОДНЯ 19:53 2019-02-19T19:53:40+03:00

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Пострадавший от схода снега и льда с крыши ледового дворца спорта «Кристалл» мужчина отпущен из медучреждения. Им оказался постоялец гостиницы «Спорт», рядом с ЛДС. На него обрушилась снежная масса, которая сползла с крыши спортучреждения (Чернышевского, 63), обрушилась на козырек крыльца гостиницы и свалила постояльца.

Мужчина был госпитализирован, как сообщалось в состоянии средней степени тяжести.

Директор ГАУ СО «СШОР по хоккею «Кристалл» Сергей Николаев заявил, что пострадавший гость Саратова после получения медпомощи смог самостоятельно вернуться в гостиницу.

- На прошлой неделе специализированная организация, имеющая необходимую лицензию, на договорной основе очистила 2 000 кв. метров крыши по периметру крыши ЛДС. Однако вследствие оттепели снежная масса с центра крыши сместилась на край и произошло ее падение. Во избежание повторения данного инцидента работа по очистке крыши Дворца будет усилена, — заявил Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU