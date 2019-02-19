В саратовском банке УФСБ проводит оперативные мероприятия
Сотрудники ФСБ пришли в НВК-банк
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Как подтвердил источник «КП-Саратов» в силовых органах, сегодня, 19 февраля, в областном центре проходят оперативные мероприятия в НВК-банке.
Выемки документов и обыски проходят в «Нижневолжском коммерческом банке». Всем этим занимаются сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности.
Подробности и причины оперативных мероприятий не сообщаются, однако факт их проведения подтвержден.
ИСТОЧНИК KP.RU