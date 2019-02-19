Жителям рухнувшего дома в Пугачеве поможет администрация

СЕГОДНЯ 16:55 2019-02-19T16:55:04+03:00

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Администрация Пугачевского района Саратовской области окажет жителям содействие в восстановлении кровли дома на улице Оренбургская.

Как сообщил «КП-Саратов» заместитель главы администрации муниципалитета по градостроительству и коммунальному хозяйству Максим Орловский, на место обрушения выезжали представители «Пугачёвских городских электрических сетей», администрации района, газовики и служба спасения.

Напомним, 16 февраля под тяжестью снега произошло частичное обрушение кровли чердака в двухэтажном трехподъездном доме 1996 года постройки.

- Проведенное специалистами обследование показало, что угроза дальнейшего обрушения отсутствует. Дом находится на самоуправлении, управляющая организации нет. В настоящий момент составляется смета по восстановлению крыши, решается вопрос со сбором денежных средств. Администрация района окажет содействие в закупке строительных материалов и привлечении подрядчиков, — рассказал Максим Орловский.

В министерстве строительства и ЖКХ отметили, что предусмотрен капитальный ремонт в доме на улице Оренбургская. Для проведения его раньше, жителям на общем собрании необходимо принять соответствующее решение и обратиться в муниципальную комиссию.

ИСТОЧНИК KP.RU