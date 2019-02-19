2019-02-19T16:54:00+03:00
Происшествия

Внешнее состояние обрушившегося в Балакове балкона не вызывало опасений

Управляющая компания намерена собрать собственников для решения дальнейшей судьбы балконной плиты
Ольга Муравлёва
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Госжилинспекция по Саратовской области рассказала, что обрушившийся балкон квартиры в доме №2 на Привокзальной улице в Балакове не вызывал ранее опасений.

- Инцидент с обрушением подтвердил местный инспектор. Жилье является муниципальной. Сама арматура балконной плиты не была оголена, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГЖИ.

Управляющая компания уже демонтировала остатки конструкции со стены дома. Она же намерена собрать собственников для решения дальнейшей судьбы балконной плиты (они входят в состав общего имущества дома).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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