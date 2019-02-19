Глава Озинского района: Губернатор разрешил мне не приезжать на актив

СЕГОДНЯ 16:47 2019-02-19T16:47:26+03:00

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В Озинском районе Саратовской области техника не успевает справиться со стихийным бедствием, которое настигло местность.

- У нас очень сильный ветер. Тракторы проходят, но мгновенно все заметает. Вчера, 18 февраля, у нас целый день была не только низовая метель, но и снегопад, ветер, — сообщила 19 февраля «КП-Саратов» глава Озинского района Антонина Галяшкина.

Сейчас на районных дорогах находятся пять единиц муниципальной техники, на региональной и федеральной дороге — шесть.

- Пока метель не приостановится, никакого эффекта не будет. Трактор вчера не увидел края дороги из-за нулевой видимости и съехал в кювет, — поделилась глава района.

Она также пояснила, почему ее сегодня не было на заседании актива Саратовской области.

- Я согласовала это с губернатором, ситуация тяжелая, штормовое предупреждение, мне надо быть на месте, чтобы здесь решать вопросы. Губернатор меня в этом поддержал. Тем более, у нас здесь идет граница, федеральную трассу на границе не открыли. У нас здесь очень много работы, я только поэтому не приехала, — сообщили Галяшкина.

По ее словам, сегодня, 19 февраля, около 22:00 обещают ветер со скоростью 22 м/с и с порывами до 25 м/с. К утру — уже 6-8 м/с. Завтра, 20 февраля, техника будет работать уже в полную силу. Предполагается, что федеральную трассу А-298 откроют уже до ночи, так как туда сейчас брошены все силы.

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ИСТОЧНИК KP.RU