Саратовцы стали делать больше покупок на рынках и ярмарках
За январь объем розничной торговли составил 28162,4 млн руб
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Саратовцы стали чаще покупать товары на ярмарках.
Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, оборот розничной торговли на рынках и ярмарках Саратовской области за январь 2019 года на 1,5% превышает показатель января 2018 года.
Всего саратовцы за первый месяц года потратили на городских ярмарках 28162,4 млн руб.
В январе 2019 года оборот общественного питания составил 1180,1 млн рублей, что на 2,1% больше, чем в январе прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU