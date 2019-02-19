2019-02-19T16:16:04+03:00
Происшествия

Убийца друга в Энгельсе взят под стражу

Тело умершего обнаружили на улице в снегу
Дарья Вострикова
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Энгельса. Он подозревается в убийстве своего 39-летнего друга.

Оба мужчины были ворами. Желая избежать ответственности за свои деяния, они скрылись от суда. Их объявили в розыск. Подельники жили вместе в одной из квартир Энгельса. Вечером 17 февраля мужчины распивали спиртное. Между ними вспыхнул конфликт. Как только младший преступник услышал брань в свой адрес, он начал бить своего друга, пока тот не умер, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СК.

Подозреваемый вынес тело из квартиры и закопал его в снегу недалеко от дома. Там труп обнаружили полицейские утром 18 февраля.

Судебно-медицинское исследование подтвердило, что мужчина умер из-за тупой сочетанной травмы тела с повреждением внутренних органов.

Предполагаемого преступника задержали. Сейчас он находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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