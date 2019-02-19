В Балаково задержали злостную алиментщицу, объявленную в розыск
Долги не мешали женщине распивать спиртное на улице
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В Саратовской области росгвардейцы задержали 33-летнюю женщину, находящуюся в розыске за неуплату алиментов.
Стражи порядка обнаружили ее во время патрулирования улиц в Балаково. Должница устроила со своими знакомыми шумный банкет около одного из домов на улице Коммунистическая, — рассказали «КП-Саратов» в областной Росгвардии.
Выяснилось, что нарушительница общественного порядка более двух месяцев уклонялась от наказания, которое ей назначили за неуплату алиментов.
Женщину передали инициатору розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU