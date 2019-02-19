Саратовские энергетики подключили к сетям 17 многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-19T15:48:48+03:00

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Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» в 2018 году подключили к тепловым сетям 25 новых клиентов в Саратове, Энгельсе и Балакове.

Среди них 17 многоквартирных домов, большая часть которых расположена в микрорайоне «Солнечный-2», пять учреждений соцсферы и три коммерческих организации. Больше всего объектов приходится на Саратов, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области по материалам пресс-службы Саратовского филиала ПАО «Т Плюс».

В 2019 году продолжится подключение новых объектов к системам централизованного отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU