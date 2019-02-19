Завтра в Саратове усилится ветер

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-19T15:13:56+03:00

Горожан просят не прятаться за деревьями и рекламными щитами

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Завтра, 20 февраля, в Саратове ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы достигнут 15-16 м/с.

По данным Гидрометцентра, днем ожидается туман и мокрый снег.

Столбик термометра этой ночью опустится до -13 градусов, днем до -5.

Горожан призывают не оставлять детей без присмотра. Лучше не прятаться от сильного ветра около стен домов, поскольку с крыш и балконов вниз могут полететь снег, шифер и другие предметы.

Плохой идеей будет переждать непогоду за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями.

Пешеходам стоит очень аккуратно переходить дороги, а водителям снизить скорость движения и отказаться от лишних маневров. Ведь в этот день на дорогах будет скользко.

ИСТОЧНИК KP.RU