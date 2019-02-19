Житель Озинского района оплатил штраф, чтобы не лишиться смартфона
Мужчину наказали за пьяную езду
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Житель Озинского района отдал 30 тыс. рублей штрафа за пьяную езду чтобы не лишиться смартфона.
Такое наказание мужчине назначил суд. Гражданин так и не хотел отдать деньги в установленный законом срок. Поэтому судебный пристав вынес постановление о наложении ареста на телефон должника марки Samsung, — рассказали «КП-Саратов» в УФССП Саратовской области.
Побоявшись, что гаджет отберут, нарушитель погасил долг.
ИСТОЧНИК KP.RU