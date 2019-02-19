2019-02-19T15:09:26+03:00
Происшествия

Житель Озинского района оплатил штраф, чтобы не лишиться смартфона

Мужчину наказали за пьяную езду
Дарья Вострикова
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Житель Озинского района отдал 30 тыс. рублей штрафа за пьяную езду чтобы не лишиться смартфона.

Такое наказание мужчине назначил суд. Гражданин так и не хотел отдать деньги в установленный законом срок. Поэтому судебный пристав вынес постановление о наложении ареста на телефон должника марки Samsung, — рассказали «КП-Саратов» в УФССП Саратовской области.

Побоявшись, что гаджет отберут, нарушитель погасил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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