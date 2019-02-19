Саратовца осудили за оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-19T14:56:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове вынесли приговор 52-летнему местному жителю, который оскорбил полицейского.

- Установлено, что 21 января 2018 года пьяный саратовец находился рядом с домом №27 на Соляной улице. Своим поведением он привлек внимание полицейских. Двое сотрудников подошли к мужчине, чтобы призвать его к порядку. Однако тот лишь разразился грубой бранью, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд назначил саратовцу 200 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU