Саратовца осудили за оскорбление полицейского
Он проведет 200 часов на обязательных работах
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В Саратове вынесли приговор 52-летнему местному жителю, который оскорбил полицейского.
- Установлено, что 21 января 2018 года пьяный саратовец находился рядом с домом №27 на Соляной улице. Своим поведением он привлек внимание полицейских. Двое сотрудников подошли к мужчине, чтобы призвать его к порядку. Однако тот лишь разразился грубой бранью, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Суд назначил саратовцу 200 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU