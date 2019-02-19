Володин: Госдума приняла закон, который снизит ипотечную нагрузку для должников

СЕГОДНЯ 14:56 2019-02-19T14:56:29+03:00

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19 февраля Государственная дума приняла закон, устанавливающий правило взыскания исполнительского сбора для должников по ипотечным кредитам. Это позволит снизить финансовую нагрузку на людей, попавших в сложную ситуацию, подчеркнул председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, «от уплаты исполнительского сбора будут освобождены граждане, которые выплатили ипотечный кредит в полном объеме в соответствии с законом об ипотечном кредитовании, а также ставшие участниками государственных программ помощи заемщикам».

Кроме того, Вячеслав Володин напомнил, что сейчас солидарные должники по ипотечному кредиту должны заплатить исполнительский сбор в размере 7%.

- Иными словами, если муж и жена взяли квартиру в ипотеку, и у них возникли трудности с выплатами и задолженность, они должны вернуть банку не только сам кредит, но и проценты по нему. И оба заплатить исполнительский сбор. Зачастую это немаленькая сумма, которая может достигать десятков, а то и сотен тыс. рублей, — отметил он. — Принятый нами закон эту норму отменяет — теперь исполнительский сбор составит 7% со всех солидарных должников вместе взятых.

ИСТОЧНИК KP.RU