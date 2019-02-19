Володин: Госдума приняла закон, который снизит ипотечную нагрузку для должников
19 февраля Государственная дума приняла закон, устанавливающий правило взыскания исполнительского сбора для должников по ипотечным кредитам. Это позволит снизить финансовую нагрузку на людей, попавших в сложную ситуацию, подчеркнул председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
По его словам, «от уплаты исполнительского сбора будут освобождены граждане, которые выплатили ипотечный кредит в полном объеме в соответствии с законом об ипотечном кредитовании, а также ставшие участниками государственных программ помощи заемщикам».
Кроме того, Вячеслав Володин напомнил, что сейчас солидарные должники по ипотечному кредиту должны заплатить исполнительский сбор в размере 7%.
- Иными словами, если муж и жена взяли квартиру в ипотеку, и у них возникли трудности с выплатами и задолженность, они должны вернуть банку не только сам кредит, но и проценты по нему. И оба заплатить исполнительский сбор. Зачастую это немаленькая сумма, которая может достигать десятков, а то и сотен тыс. рублей, — отметил он. — Принятый нами закон эту норму отменяет — теперь исполнительский сбор составит 7% со всех солидарных должников вместе взятых.
ИСТОЧНИК KP.RU