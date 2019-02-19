В Саратовской области пройдут соревнования по воркауту на Кубок губернатора
В Саратовской области пройдут соревнования по воркауту на Кубок губернатора. Такое решение принял сегодня, 19 февраля, губернатор области Валерий Радаев.
- Замначальника управления молодежной политики, спорта и туризма администрации Вольского района Регина Юдина выступила с докладом о спортивных достижениях Вольска и обратила внимание, что в Саратове проходят мероприятия с известными спортсменами. Юдина предложила проводить такое во всех районах региона, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы области.
Юдина также отметила, что в Вольске много ребят занимаются воркаутом, благодаря многофункциональной площадке в обновленном парке.
Губернатор дал поручение министру молодежной политики и спорта Абросимову учредить областные соревнования по этому виду спорта на Кубок губернатора и провести их в 2019 году.
Кроме того, Радаев предложил Юдиной, как одной из самых активных участниц Школы молодых управленцев, стать его общественным советником.
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ИСТОЧНИК KP.RU