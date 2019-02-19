СЕГОДНЯ 14:12 2019-02-19T14:13:24+03:00

Глава региона поручил их учредить после доклада замначальника управления молодежной политики, спорта и туризма администрации Вольского района Регины Юдиной

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области пройдут соревнования по воркауту на Кубок губернатора. Такое решение принял сегодня, 19 февраля, губернатор области Валерий Радаев.

- Замначальника управления молодежной политики, спорта и туризма администрации Вольского района Регина Юдина выступила с докладом о спортивных достижениях Вольска и обратила внимание, что в Саратове проходят мероприятия с известными спортсменами. Юдина предложила проводить такое во всех районах региона, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы области.

Юдина также отметила, что в Вольске много ребят занимаются воркаутом, благодаря многофункциональной площадке в обновленном парке.

Губернатор дал поручение министру молодежной политики и спорта Абросимову учредить областные соревнования по этому виду спорта на Кубок губернатора и провести их в 2019 году.

Кроме того, Радаев предложил Юдиной, как одной из самых активных участниц Школы молодых управленцев, стать его общественным советником.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU