Володин: В Госдуме нашли решения по ключевым нормам законопроекта о паллиативной помощи

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-19T14:22:06+03:00

Спикер Госдумы подчеркнул, что граждане не должны страдать от бюрократических преград

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Государственная дума на пленарном заседании 19 февраля приняла во втором чтении законопроект об оказании паллиативной медицинской помощи.

Инициатива прошла широкое общественное обсуждение.

- Нам удалось найти решения по проблемным вопросам, которые поднимались в ходе первого чтения законопроекта, а также в рамках заседания совета по законотворчеству и больших парламентских слушаний, в которых приняли участие представители 74 регионов, специалисты по паллиативной помощи, сотрудники хосписов, волонтеры, — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, «ко второму чтению более четко прописан механизм оказания паллиативной помощи».

- Например, мы считаем необходимым принять норму, которой ранее не было: в соответствии с ней, если человек находится без сознания и рядом с ним нет законных представителей, то врачи будут обязаны оказать ему помощь. Решение об этом будет приниматься врачебной комиссией, консилиумом или дежурным врачом, — заявил Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что «граждане, находящиеся в тяжелом состоянии, не должны страдать от бюрократических преград».

Также председатель Государственной думы рассказал, что «еще одной важной поправкой стала возможность предоставления за счет государства медицинских изделий, необходимых для пациентов. Это значит, что больные на искусственной вентиляции легких смогут получать все необходимое лечение дома, с родными».

Вячеслав Володин отметил, что специалисты, оказывающие паллиативную помощь, получат возможность взаимодействовать не только с социальными службами, родственниками и общественными организациями, но и с представителями религиозных конфессий.

- Паллиативная помощь — это не только лекарства и процедуры. Это поддержка как самого тяжелобольного человека, так и его родных и близких. Им необходима моральная поддержка, — уверен он.

ИСТОЧНИК KP.RU