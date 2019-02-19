2019-02-19T14:19:29+03:00
Происшествия

Мошенник оплачивал покупки в магазинах Саратова чужой банковской картой

Вчера его задержала полиция
Дарья Вострикова
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Вчера, 18 февраля, саратовская полиция раскрыла мошенничество с чужого банковского счета.

- В отдел 42-летняя женщина обратилась 12 февраля. Она рассказала, что потеряла карту, а 12 февраля обнаружила, что кто-то снял с нее 5 540 рублей. Кроме того, у нее списывались деньги за покупки в магазинах Заводского района Саратова, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

По подозрению в мошенничестве полиция задержала 26-летнего безработного мужчину. За его спиной уже три обвинительных приговора.

Рецидивист во всем признался. На злоумышленника завели уголовное дело, решения которого он ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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