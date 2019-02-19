2019-02-19T14:17:53+03:00
Происшествия

В саратовском СИЗО иностранец склонял сокамерников к терроризму

Суд приговорил его к 3,5 года тюрьмы
Дарья Вострикова
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Приволжский окружной военный суд признал виновным иностранца Сафара Каримова в вербовке террористов.

Ранее сотрудники ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарским областям задержали мужчину, когда тот пытался пересечь границу России. Он находился в межгосударственном розыске по подозрению в террористической деятельности.

В рамках оперативных мероприятий выяснилось, что пока мужчина в СИЗО-1 ожидал экстрадиции, он предлагал своим сокамерникам вступить в запрещенные ряды после того, как они отсидят.

На основании полученных данных УФСБ России по Саратовской области возбуждено и расследовалось уголовное дело.

Сафар Каримов признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.

Поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Мужчину приговорили к 3,5 года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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