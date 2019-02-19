В Ленинском районе вор разломал гараж и украл оттуда четыре велосипеда
Вчера, 18 февраля, полиция раскрыла кражу у 27-летнего мужчины.
- По словам заявителя, ночью 16 февраля кто-то разломал переднюю стену его гаража, расположенного на Московском шоссе, 23. После непрошенного визита оттуда исчезли четыре велосипеда, сварочный аппарат и телевизор LG. Причиненный ущерб оценивается в 64 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.
Полиция решила поискать вора среди лиц, которые пользовались услугами комиссионных магазинов. Предполагаемого злоумышленника задержали.
Им оказался 31-летний рецидивист. На него завели уголовное дело.
Выяснилось, что похищенное находится в комиссионном магазине.
ИСТОЧНИК KP.RU