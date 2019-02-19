В Саратовской области открыли движение по трассе
Участок дороги А-298 остается закрытым
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В Саратовской области с 13:00 сегодня, 19 февраля, открыли движение для грузовиков и пассажирского транспорта на дороге Р-228.
Напомним, движение запрещали из-за сильной метели.
- Ограничение снято с участка с 47 по 140 км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, — сообщили «КП-Саратов» в ФКУ «Поволжуправтодор».
Однако участок дороги с 298 по 325 км в Озинском районе А-298 Р-228 — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном остается закрыт для проезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU