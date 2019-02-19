Заместитель правительства Саратовской области похвалился планами выращивать шампиньоны
Сегодня, 19 февраля, на заседании актива Саратовской области в правительстве с докладом выступил первый заместитель правительства Владимир Ойкин.
Он рассказал, что по сравнению с 2012 годом доход консолидированного бюджета Саратовской области вырос с 79,2 до 110,6 млрд рублей.
В прошлом году было привлечено 152,1 млрд инвестиций. Инвестпортфель увеличился до 140 проектов на общий объем поддержки порядка 360 млрд рублей. Продолжается реализация ряда крупных инвестпроектов с иностранным участием. Это реконструкция и модернизация завода по производству цемента, строительство завода по производству гидротурбинного оборудования для электростанций, строительство завода по производству акриламида и полиакриламида, а также организация производства промышленных и бытовых газовых котлов, — добавил он. В 2017 году в области была создана территория опережающего развития в городе Петровск. Она включает в себя четыре резидента-инвестпроекта.
Буквально 11 февраля было принято решение о включении нового резидента — грибной комбинат «Петровский» с инвестиционным проектом по выращиванию и культивированию шампиньонов.
Готовится пакет документов, чтобы присвоить ему этот статус.
ИСТОЧНИК KP.RU