2019-02-19T13:19:22+03:00
Общество

Саратовские военнослужащие активнее всего покупают жилье среди регионов ЦВО

За год было приобретено 330 квартир
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратовской области оказалось больше всего военнослужащих ЦВО, которые приобрели жилье по накопительно-ипотечной системе.

Как сообщили «КП-Саратов» в Центральном военном округе, система была разработана по поручению президента России и начала действовать с 2005 года. На сегодняшний день зарегистрирован 100-тысячный участник — младший сержант, который служит в самарской военной части.

Всего в шести регионах Центрального военного округа военнослужащие приобрели 945 квартир и 82 дома в рамках системы. В Саратовской области — 330 квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посетителей «Триумф Молла» в Саратове эвакуировали из-за ложного вызова
Володин: Госдума приняла закон, который снизит ипотечную нагрузку для должников
Житель Озинского района оплатил штраф чтобы не лишиться смартфона
Саратовца осудили за оскорбление полицейского
В Саратове встали троллейбусы трех маршрутов
Снег с крыши гостиницы «Спорт» рухнул на голову мужчины в Саратове
В Саратовской области пройдут соревнования по воркауту на Кубок губернатора
Володин: В Госдуме нашли решения по ключевым нормам законопроекта о паллиативной помощи
Мошенник оплачивал покупки в магазинах Саратова чужой банковской картой
Юрклиники СГЮА продолжают помогать жителям отдаленных районов
В саратовском СИЗО иностранец склонял сокамерников к терроризму
В Ленинском районе вор разломал гараж и украл оттуда четыре велосипеда
В Саратовской области открыли движение по трассе
Заместитель правительства Саратовской области похвалился планами выращивать шампиньоны
Панков напомнил о разрушении дома Яхимовича в Саратове
В Саратове пойдут под суд три похитителя восьми банок кофе
Валерий Радаев отметил общее старение населения Саратовской области