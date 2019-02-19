Саратовские военнослужащие активнее всего покупают жилье среди регионов ЦВО
За год было приобретено 330 квартир
.
Изменить размер текста:
В Саратовской области оказалось больше всего военнослужащих ЦВО, которые приобрели жилье по накопительно-ипотечной системе.
Как сообщили «КП-Саратов» в Центральном военном округе, система была разработана по поручению президента России и начала действовать с 2005 года. На сегодняшний день зарегистрирован 100-тысячный участник — младший сержант, который служит в самарской военной части.
Всего в шести регионах Центрального военного округа военнослужащие приобрели 945 квартир и 82 дома в рамках системы. В Саратовской области — 330 квартир.
ИСТОЧНИК KP.RU