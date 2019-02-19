Саратовские военнослужащие активнее всего покупают жилье среди регионов ЦВО

СЕГОДНЯ 12:59 2019-02-19T13:19:22+03:00

За год было приобретено 330 квартир

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В Саратовской области оказалось больше всего военнослужащих ЦВО, которые приобрели жилье по накопительно-ипотечной системе.

Как сообщили «КП-Саратов» в Центральном военном округе, система была разработана по поручению президента России и начала действовать с 2005 года. На сегодняшний день зарегистрирован 100-тысячный участник — младший сержант, который служит в самарской военной части.

Всего в шести регионах Центрального военного округа военнослужащие приобрели 945 квартир и 82 дома в рамках системы. В Саратовской области — 330 квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU