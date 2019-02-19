2019-02-19T13:40:13+03:00
Происшествия

В Саратове пойдут под суд три похитителя восьми банок кофе

Они продали их на рынке за 1 тыс. рублей
Ольга Муравлёва
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В Заводском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении 17, 18 и 19-летнего местных жителей. Их обвиняют в грабеже с применением насилия.

- Следствие считает, что днем 9 февраля парни под видом покупателей зашли в магазин на Томской улице и взяли с прилавка восемь банок кофе, не собираясь за них платить. Они разложили упаковки в рюкзак и по карманам. Затем они решили купить чай, чтобы без подозрений выйти из помещения. На выходе их остановил охранник, который указал на камеру и сообщил, что у ребят есть неоплаченный товар, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Юноши стали отпираться и захотели убежать, однако сотрудники магазина заперли двери. Грабителей это не остановило, один из них выбил дверь, после чего все выбежали на улицу. Одного из злоумышленников схватил охранник, однако товарищи высвободили друга.

Кофе парни украли почти на 3,5 тыс. рублей, а уже на продали прохожему за 1 тыс.

Полиция быстро нашла молодых людей. Им предъявили обвинение, они во всем сознались. 18 и 19-летнего заключили под стражу, а их 17-летнего соучастника отправили под подписку о невыезде.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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