Губернатор предложил вдуматься в цифры роста производства кислоты

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-19T11:52:25+03:00

В целом индекс промпроизводства в регионе впервые за шесть лет опустился ниже общероссийского

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Индекс промышленного производства в Саратовской области впервые с 2012 года опустился ниже, чем в среднем по России из-за планового снижения объемов генерации в электроэнергетике, в том числе из-за штатного ремонта энергоблоков БАЭС. Так объяснил низкие цифры промпроизводства губернатор Валерий Радаев на заседании актива региона 19 февраля. Он отметил, что в обрабатывающих секторах, чья доля в общем объеме промышленного производства превышает 70%, индекс на 1,2% выше общероссийского (103,8%).

- Такие позиции оставляют нас в российских лидерах промышленного роста. Формально в прошлом году в области не сдано под ключ ни одного крупного промпредприятия, но фактически заново построен НИИ стекла, а «ПирроГрупп» запустил два новых экспортоориентированных производства. Шла работа по масштабному технологическому переоснащению в рамках семи инвестпроектов. В их числе — «Саратовстройстекло», «Торекс», Саратовский институт стекла, «Апатит», «ЕПК-Бренко», — повторил губернатор.

Он отметил работу правительства области с проблемными предприятиями. В прошлом году их было свыше десяти. Заводы тяжелых зуборезных станков и автономных источников тока, а также «Волжский дизель имени Маминых» уже из этого списка исключены. На очереди — Саратовский радиоприборный завод, РМК, «Контакт», энгельсские 9-й ЦАРЗ и «Тролзу».

На «Контакте», который единственный в стране выпускает комплектующие для электроэнергетики, по словам Радаева, «есть сложности, действенного результата пока нет, что может отразиться на трудовом коллективе». Своим подчиненным губернатор велел спрогнозировать, как будет работать антикризисная программа предприятия с учетом максимального сохранения рабочих мест и того факта, что экономические сложности сразу становятся в разряд политических проблем.

Радаев обратил внимание, что, несмотря на снижение мировых цен на удобрения, балаковским филиалом «Апатита» увеличены объемы производства.

- В прошлом году впервые за всю историю существования предприятия выпуск серной кислоты превысил 2 млн тонн, тогда как в советские времена показатель по этому основному виду продукции бывшего БМУ не превышал 900 тыс. тонн. Вы только вдумайтесь в эту цифру! — призвал Валерий Радаев собравшихся участников актива.

ИСТОЧНИК KP.RU